السعودية: بدء منع التجول الكامل حتى الأربعاء المقبل

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الجمعة، أن التصاريح الورقية للتنقل أثناء فترة "منع التجول" لا تزال سارية المفعول، ولن تلغى إلا بإعلان رسمي، معلنا دخول منع التجول الكامل حتى يوم الاربعاء القادم.

وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 27 مايو 2020".

وأضاف: "نهيب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها".

وتابع الشلهوب: "نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية ".

وشدد "سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها".

وأشار إلى "استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة،وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقًا، مثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 10 مساءً وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات".