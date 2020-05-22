الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ترحب بقانون الأمن القومي الصيني المقترح

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وافقت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج على التعاون مع بكين في تشريعها المقترح لتفعيل قانون الأمن القومي بالنيابة عن الإقليم، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستكون الضربة الأخيرة لاستقلالية المركز المالي العالمي عن الصين.

وقالت لام في بيان إن حكومة هونج كونج تدعم "قرار إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ على المستوى الوطني لـ (هونج كونج) لحماية الأمن القومي".

ونظم النواب المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج احتجاجا خلال اجتماع للمجلس التشريعي اليوم الجمعة ليعربوا عن معارضتهم للقانون المقترح في وقت سابق من اليوم خلال جلسة الهيئة التشريعية الوطنية الصينية في بكين.

وحاصر النواب المعارضون ستاري لي، رئيسة حزب (التحالف الديمقراطي من أجل تحسين وتقدم هونج كونج) الموالي لبكين وهم يرددون شعارات من بينها "هونج كونج ستصبح شينجيانج!" و "ثوروا يا مواطني هونج كونج!".

واصطحب الأمن ما لا يقل عن أربعة أعضاء في المجلس من مؤيدي الديمقراطية قبل تعليق الجلسة. واستمر الاحتجاج حتى اصطحب حراس الأمن لي خارج القاعة.