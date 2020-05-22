وكالات: زعيم الشيشان في مستشفى بموسكو للاشتباه في إصابته بكورونا

ذكرت 3 وكالات أنباء روسية أن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان بجنوب روسيا يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن مصدر طبي لم تحدده، أن حالة قديروف (43 عاما) مستقرة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم تؤكد السلطات الشيشانية أو تنف تلك التقارير، كما لم يرد مسؤولون في حكومة قديروف، بمن فيهم المتحدث باسمه علمان وحيدوف، على اتصالات هاتفية طلبا للتعليق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وسجلت جمهورية الشيشان اليوم الجمعة 1046 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 وفاة، وهو جزء بسيط من إجمالي حالات الإصابة التي سجلتها السلطات الروسية على مستوى البلاد والتي تتجاوز 300 ألف حالة إصابة و3249 وفاة.