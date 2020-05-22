توجيه الاتهام لـ7 أشخاص بسريلانكا لوفاة 3 سيدات في حادث تدافع

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قال ضابط شرطة بارز، اليوم الجمعة، إنه سيتم توجيه الاتهام إلى 7 أشخاص في سريلانكا بالتسبب في وفاة 3 سيدات جراء الإهمال بعد إصابتهن في حادث تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وأصيب الثلاث سيدات في حادث التدافع أثناء محاولتهن الحصول على 1500 روبيه (8 دولارات) كان يتم توزيعها من جانب أحد رجال الأعمال ومساعديه في حي ماليجواتا بالعاصمة كولومبو أمس الخميس.

وأضاف نائب المفتش العام للشرطة أجيت روهانا: "أنه لن يتم توجيه الاتهام فقط لرجل الأعمال ومساعديه للتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، ولكن سيتم اتهامهم أيضا بخرق حظر التجوال المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح روهانا أنه تم وضع المشتبه به رهن الحبس الاحتياطي حتى 4 يونيو.

وتجمع أكثر من 1000 شخص للحصول على المساعدات المقدمة من رجل الأعمال الذي يقدم سنويا مساعدات مالية خلال شهر رمضان.