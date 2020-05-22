شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر توصيل التيار الكهربائي لعدة مناطق جديدة، قبل عبد الفطر، فيما طرحت مدينة سفاجا كميات من الأسماك لأهالي، وواصلت مدينة القصير حملات تطهير الشوارع والحملات التموينية.

وتم تشغيل التيار الكهربائي في مناطق الوفاء، وأطلق اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة اليوم، التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بقسيم الوفاء وامتدادة بإجمالي 130 عامود كهربائي لخدمة 18 شارعا، وهذه هي المرحلة الثانية بعد منطقة مبارك 5 وامتداده وجار تدعيم باقي المناطق قبل عيد الفطر المبارك وتركيب وصلات الصرف لبوابات تعقيم أمام مداخل ومخارج سوق الغردقة.

وكلف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق، لعمل صرف لبوابات التعقيم بطريقة جيدة آمنة لصرفها على المطبق الرئيسي، كما وفرت شرطة المرافق المواد المطهرة اللازمة في عملية التعقيم، للمواطنين قبل دخولهم السوق والمرور المستمر عليها للتأكد من عمل البوابات طوال فترة فتح السوق مع الالتزام بمواعيد العمل التي أقرتها الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية وسلامة المواطنين ضدد فيروس كورونا.

وأكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير، تواصل الحملات التموينية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشنت إدارة تموين القصير حملة على المخابز البلدية ومنافذ بيع السلع التموينيه ومحطات الوقود، للتأكد من عدم تواجد طوابير وتجمعات والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج، وللوقوف على صلاحية المنتجات، والتاكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الوقود ومطابقته بالسجلات.

ولفت إلى استمرار حملات النظافة، ورفع جميع المخلفات بكافة المناطق، وتكثيف العمل ورصد المخلفات وتجمعات القمامة بصفة مستمرة للنهوض والارتقاء بالمدينة وظهورها بالمظهر الحضاري.

فيما أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، طرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة سفاجا، مضيفة أن إدارة التموين تتابع بيع وتوزيع الأسماك، بأسعار مخفضة تحت شعار "معا ضد الغلاء"، سمك بلدي من بحيرة ناصر.

وأشارت إلى أنه تم اختيار مناطق تمركز السيارات أمام مسجد السلام بشارع الاستاد بسفاجا ومنه إلى منطقة الأشغال وسفاجا البلد والبيع بسعر 100 جنيه للكرتونة وزن ٥ كيلوجرام.

وأوضحت "المغربي" أن الهدف من توفير المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .