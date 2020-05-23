وزير مالية إيطاليا يعرب عن ثقته في تقديم قرض لفيات للسيارات

عبر وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن الحكومة وشركة فيات كرايسلر للسيارات ستتمكنان من اتمام اتفاق بشأن تقديم تسهيل ائتماني تدعمه الدولة لتلك الشركة الإيطالية الأمريكية.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم، قال جوالتيري على حسابه في فيسبوك إن "هذا الضمان سيتم تعويضه، وأن إيطاليا ستحقق ربحا إذا ما اكتملت العملية".

وقال إنه "يعتقد أنها ستتم، معربا عن أمله في أن تجني الدولة حوالي 150 مليون يورو".

وكانت فيات قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة الاثنين الماضي للحصول على قرض تدعمه الدولة الإيطالية بقيمة 8ر6 مليار دولار.