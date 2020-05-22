رئيس تنزانيا يروج لـ«مناعة القطيع» في مواجهة كورونا

أمر رئيس تنزانيا جون ماجوفولي بإعادة فتح المدارس على مراحل واستئناف رحلات السياح الأجانب، مروجا لاستراتيجية "مناعة القطيع" المثيرة للجدل في محاربة جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ماجوفولي في كلمة متلفزة إن "خبراء يقولون إن مناعة القطيع تتعزز عندما يكون هناك اختلاط بين الناس"، مضيفا أنه "إذا حبست الناس بالداخل، تتراجع حصانتهم بنسبة 30 بالمئة، وفقا لمطبوعة اطلعت عليها".

وتسمح الاستراتيجية لأكثر من 60% من السكان باكتساب بعض المناعة من الفيروس عبر التعرض للإصابة والتعافي، ما ينتج عنه خسائر اقتصادية ومعاناة إنسانية أقل عن حالات الإغلاق الشامل التي تهدف إلى وقف تفشي الفيروس، وفقا لبعض الخبراء.

وتحدث ماجوفولي، الذي رفض دعوات بفرض حظر تجوال، من العاصمة دودوما ، وهو محاط بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الذين لم يرتدوا كمامات.

وقال إن الخوف من الفيروس كان أكثر ضررا من المرض نفسه.

ولم تقدم السلطات تحديثا بعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ 29 أبريل الماضي.