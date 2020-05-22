ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في فرنسا إلى 28125 حالة

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قالت سلطات الصحة الفرنسية، الخميس في بيان، إن حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد زادت بواقع 83 حالة، ما يرفع الإجمالي إلى 28 ألفا و125 حالة وفاة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن البيان قوله إن عدد المرضى في المستشفيات ووحدات العناية المركزة واصل التراجع منذ أكثر من شهر.

وارتفعت حالات الإصابة بواقع 353 حالة، ليصل الإجمالي إلى 218 ألفا و679 حالة.

وتراجع عدد المرضى بالمستشفات بواقع 358 حالة إلى 17 ألفا و583 مريضا.

كما انخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة بواقع 49 مريضا إلى 1745 مريضا.

وبلغ عدد المتعافين من المرض 63 ألفا و858 شخصا.