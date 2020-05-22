الكاظمي يدعو إلى جذب الاستثمارات الأمريكية في العراق في مجال الطاقة

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، رغبة الحكومة العراقية في جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة وتذليل المصاعب أمامها.

وقال الكاظمي، في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، نتطلع إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا في مجال الطاقة".

وأوضح "أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما مع رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة، وتذليل المصاعب أمامها، خصوصا في مجال استثمار الغاز المصاحب".

وأوضح بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن الجانبين أكدا "الحاجة إلى التنسيق بين المنتجين والمستهلكين عالميا من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية".