رابطة الدوري الألماني تشيد بسلوك الجماهير مع استئناف منافسات البوندسليجا

أشاد كريستيان سيفيرت المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم ببقاء الجماهير في منازلها والابتعاد عن الملاعب في أولى جولات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد استئنافه يوم السبت الماضي.

وكانت هناك مخاوف من أن الجماهير ستتجمع في الملاعب وتنتهك قواعد التباعد الاجتماعي الحالية وسط تفشي وباء فيروس كورونا، وهو ما قد يعرض للخطر الجهود المبذولة حاليا لاستئناف الموسم بدون جمهور حتى يونيو.

ولكن لم يتم تسجيل أي حالة، وقال سيفيرت لنسخة اليوم الجمعة من صحيفة سود دويتشه تسايتونج :" تصرفت الجماهير بالطريقة التي يجب أن تتصرف بها في هذه الأوقات".

وقال :"نحن في حوار مع بعض المنظمات وكان واضحا بالنسبة لي أن المشجعين الناشطين اكثر ذكاء من أن يقدموا لنقادهم خدمة من خلال التوجه للملاعب".

وأضاف :" لم أشك أبدا أن الجماهير ستتصرف بمثالية في كل مكان".

وكانت الجماهير على خلاف مع رابطة الدوري الألماني في عدة مواضيع خلال السنوات الأخيرة وانتقدت أيضا استئناف الدوري بدون جمهور.

وقال سيفيرت إن كل شخص يمكن أن يكون "فخورا قليلا.. أنه برغم كل الاختلافات فإن عالم كرة القدم اتفق على تفاهم مشترك".

وقال سيفيرت إنه كان متوترا يوم السبت الماضي وأنه "قص العشب" قبل مشاهدة المباريات، بدلا من الذهاب مع زوجته وابنته في زيارة عائلية.