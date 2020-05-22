 العراق يسجل 153 إصابة و6 وفيات بكورونا - بوابة الشروق
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العراق يسجل 153 إصابة و6 وفيات بكورونا

وكالات:
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، ووفاة 6 أشخاص بالوباء، وشفاء 45 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى وميسان وواسط"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت الوزارة أن مجموع الإصابات في عموم القطر بلغ 3877 حالة، والوفيات 140، كما بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض 2483.

وأكدت الصحة العراقية فحص أكثر من 6 آلاف نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ما يقارب الـ170 ألف عينة.


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