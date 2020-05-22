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السعودية: عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 5:20 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 5:20 م

أكدت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية على كافة أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أوالمصليات بالمملكة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

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