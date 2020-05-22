طارق سليمان: الحضري لا يستحق أن يكون مدربا لحراس الأهلي

أجاب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق على سؤال استحقاق عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي السابق أن يكون مدربا للحراس في الفريق.

وقال سليمان في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت 2» إن الحضري لم يقدم شيء على مستوى التدريب حتى يكون مدربا لحراس المرمى داخل النادي الأهلي.

وأضاف:" عندما كان متواجدا في الأهلي منذ 5 سنوات وكنت مدربا لحراس مرمى قطاع الناشئين لمدة 3 سنوات ثم رحلت إلى المريخ السوداني وحققت بطولة مع حسام البدري".

وأتم:" الخلاصة يجب على مدرب حراس المرمى أن يحقق رصيد كافي حتى يكون مدربا للحراس في الأهلي، والحضري حقق أنجازات كلاعب وبدأ في دخول مجال التدريب مؤخرا ولم يبدأ مهامه كمدرب للحراس حتى يشفع له أن يكون مدربا للحراس في الفريق".