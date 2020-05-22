 طارق سليمان: الحضري لا يستحق أن يكون مدربا لحراس الأهلي - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2020 3:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

طارق سليمان: الحضري لا يستحق أن يكون مدربا لحراس الأهلي

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 2:11 ص

أجاب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق على سؤال استحقاق عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي السابق أن يكون مدربا للحراس في الفريق.

وقال سليمان في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت 2» إن الحضري لم يقدم شيء على مستوى التدريب حتى يكون مدربا لحراس المرمى داخل النادي الأهلي.

وأضاف:" عندما كان متواجدا في الأهلي منذ 5 سنوات وكنت مدربا لحراس مرمى قطاع الناشئين لمدة 3 سنوات ثم رحلت إلى المريخ السوداني وحققت بطولة مع حسام البدري".

وأتم:" الخلاصة يجب على مدرب حراس المرمى أن يحقق رصيد كافي حتى يكون مدربا للحراس في الأهلي، والحضري حقق أنجازات كلاعب وبدأ في دخول مجال التدريب مؤخرا ولم يبدأ مهامه كمدرب للحراس حتى يشفع له أن يكون مدربا للحراس في الفريق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك