ماكدونالدز تعتزم دعم أصحاب الامتياز في ألمانيا للنجاة من الأزمة

تعتزم شركة "ماكدونالدز" العملاقة للوجبات السريعة إرجاء تحصيل مدفوعات التأجير والامتيازات المستحقة لها في ألمانيا عن شهري مارس وأبريل الماضيين، لدعم أصحاب الامتياز في النجاة من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وبحسب تقرير لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية الأسبوعية نُشر اليوم الجمعة، لن يتم أيضا تحصيل جزء من رسوم الإيجار. وتقدر الشركة تكاليف الدعم بعشرات الملايين من اليورو.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط ماكدونالدز لحملة تسويقية رئيسية جديدة تتزامن مع إعادة فتح القسم الداخلي في مطاعمها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ويشغل نحو 200 صاحب امتياز معظم المطاعم البالغ عددها 1480 مطعما في ألمانيا تحت اسم ماكدونالدز. وقالت الشركة للصحيفة إنه يمكن تقديم مساعدة إضافية على أساس كل حالة على حدة.

وخلال الأزمة، سعت ماكدونالدز إلى تعزيز مبيعاتها عبر منافذ خارجية لبيع الهامبورجر وغيرها من الوجبات السريعة مباشرة للسائقين وركابهم في السيارات.

وذكر رئيس ماكدونالدز في ألمانيا، هولجر بيك، في تصريحات للصحيفة أن هذا لم يعوض الخسائر التجارية الناجمة عن إغلاق المساحات الداخلية لمطاعم الشركة بأية حال من الأحوال.