رفع 75 طن قمامة وتكثيف أعمال التجميل في منطقة المقابر بقطور

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإزالة كافة الإشغالات ودهان بلدورات الأرصفة المتهالكة وزراعة الأشجار والنباتات بالشوارع والميادين، الي جانب رفع تراكمات القمامة.

في هذا السياق، أوضح المحاسب أحمد المغاوري رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم رفع 75 طن قمامة متراكمة بمنطقة المقابر بمدينة قطور، وزراعة الأشجار بها ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشاد أهالي مدينة قطور بجهود المحافظة ومجلس مدينة قطور في الاهتمام بنظافة وتحميل هذه المنطقة حفاظا على الشكل الجمالي لها، بعد إهمالها علي مدار سنوات طويلة، إلى جانب رفع القمامة بالشوارع داخل المدينة حفاظا علي صحة المواطنين.