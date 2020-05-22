ضبط عدد من المركبات وغلق 4 محال لمخالفتها قرار الحظر بمدينة طامية بالفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز مدينة طامية في الفيوم، حملة مكبرة بقيادة ياسر جمعة رئيس مجلس المدينة، والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام مجلس المدينة، بالتعاون مع قوات الشرطة ،لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة المسائية، بحضور العاملين بقسمي الإشغالات والنظافة.

أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من المركبات منها: 2 جرار زراعي، سيارة نصف نقل محملة بالطوب، سيارة أجرة، 2 توك توك، ودراجة بخارية؛ لمخالفتها قرار الحظر.

كما تم غلق 4 محلات لمخالفتها قرار الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها من قبل مركز شرطة طامية.

فيما جرى رفع 30 طن قمامة، وتنظيف بعض شوارع المدينة.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية فانوس برئاسة نسرين سعد رئيس الوحدة بتنفيذ إزالة فورية تعدي علي الأراضي الزراعية بعزبة راجي عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 300 متر بارتفاع 2 متر، وتم تنفيذ الإزالة وتحرير محضر.