10 دول أوروبية تأسف لقرار واشنطن بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة

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أعربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وجمهورية التشيك والسويد عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأعلنت واشنطن أمس الخميس أنها تنوي الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة الموقعة بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودول حلف وارسو السابق بشان الرقابة الجوية العسكرية المتبادلة.

وتسمح الاتفاقية التي أطلق عليها "السماوات المفتوحة" للدول الأربع والثلاثين الموقعة عليها ومنها الولايات المتحدة وروسيا بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية.

وأضافت هذه الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الأعضاء يشاركون الولايات المتحدة نفس المخاوف بشأن تنفيذ معاهدة السماوات المفتوحة مع روسيا.

وذكر البيان أن المعاهدة تشكل "عنصرا أساسيا" لتعزيز الثقة والسلامة في جميع أنحاء منطقة المحيط الأطلسي الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن الانسحاب الأمريكي من المعاهدة سيصبح ساريا في غضون ستة أشهر.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستمر في تنفيذ معاهدة السماوات المفتوحة، وفي نفس الوقت ستواصل النقاش مع روسيا، خاصة فيما يتعلق برفع قيود الطيران التي تفرضها موسكو فوق منطقة كالينينجراد.