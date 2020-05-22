العثور على ناجيين اثنين و34 جثة في تحطم الطائرة الباكستانية

تتسارع جهود رجال الانقاذ للبحث بين أنقاض المبانى وحطام طائرة ركاب كراتشى المنكوبة، في محاولة للعثور على ناجين وانتشال أى جثث جديدة مع حلول الظلام اليوم الجمعة، وذلك بعد عدة ساعات من تحطم طائرة تقل 98 راكبا وأفراد الطاقم فوق منطقة سكنية بمدينة كراتشي الباكستانية.

وقال مسؤولون بالصحة والطيران إنه تم العثور على ناجيين اثنين على الأقل و34 جثة في أعقاب تحطم طائرة أيرباص من طراز أيه 320.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم السند أزرا فضل إن مستشفيين على الأقل استقبلا جثثا، ويقومان بمعالجة حوالي 12 مصابا، معظمهم أصيبوا على الأرض جراء تحطم الطائرة فوق منازل السكان بمنطقة الحادث.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن شخصا ثالثا، وهي عارضة أزياء، قد نجت أيضا من الحادث، لكن لم يتأكد ذلك.

ويستخدم رجال الإنقاذ من الجيش والمدنيين آلات ثقيلة ومروحيات لإزالة أنقاض كل من المنازل المتضررة وحطام الطائرة في الشوارع الضيقة في منطقة موديل كولوني.

واستأنفت باكستان رحلاتها الداخلية في 15 مايو الجاري بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا . ولا يزال السفر الجوي الدولي محظورا حتى نهاية هذا الشهر.

وشهدت باكستان العديد من الحوادث الجوية القاتلة في العقد الماضي.

في عام 2016، قُتل 48 شخصًا عندما تحطمت مروحية توربينية من نوع أي تي ار تديرها شركة الخطوط الجوية الباكستانية في شمال باكستان.

في عام 2012، قُتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 127 شخصًا على متن طائرة تابعة لشركة بهوجا إير، وهي شركة طيران خاصة صغيرة، وكانت الطائرة قادمة من كراتشي إلى إسلام آباد عندما تحطمت في منطقة الاقتراب للهبوط.

في عام 2010، في أسوأ كارثة جوية في باكستان، تحطمت طائرة إيرباص تابعة لشركة ايربلو قبل الهبوط في إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل 152 شخصًا