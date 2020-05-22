 الرئيس الأمريكي: لن أغلق البلاد حال اندلاع موجة ثانية من كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2020 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي: لن أغلق البلاد حال اندلاع موجة ثانية من كورونا

ترامب
ترامب
وكالات
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:24 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 12:24 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يغلق البلاد إذا اندلعت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ترامب أثناء زيارته لأحد مصانع "فورد" للسيارات عن ثقته في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض مستقبلا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووصف الرئيس الأمريكي الفيروس بـ"النار التي يجب إخمادها، وسوف نخمدها"، عوضا عن إغلاق البلاد.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن وهو ما يبعث الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، فيما يثير ذلك أيضا مخاطر اندلاع إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.
التتبع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك