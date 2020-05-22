«مستقبل وطن»: بشائر الخير 3 نقلة حضارية في مسيرة البناء والتنمية ومواجهة العشوائيات

أشرف رشاد: السيسي نصير الغلابة والكادحين واستعاد قوة وريادة الدولة المصرية



قال المهندس أشرف رشاد الشريف، االأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع بشائر الخير 3 تُمثل نقل حضارية في مسيرة البناء والتنمية ومواجهة العشوائيات، وإعادة النسق والمظهر الحضاري لكافة المحافظات.

وأضاف رشاد، في بيان له أمس، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ صانع الأمل وقائد البناء والتنمية ونصير الغلابة، لـ بشائر الخير 3، دليل قوي على تبني الدولة استراتيجية تنمية مستدامة لا تتوقف رغم كثرة التحديات، في الانحياز الكامل لصحة الإنسان وتوفير حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم.

وأشار رشاد، إلى أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات القومية التنموية يحمل العديد من الدلالات والرسائل العالمية الإيجابية، أهما أن إرادة الدولة المصرية قائمة ولن يثنيها ويعيقها عن تحقيق أهدافها أية تحديات مهما كان حجمها، بالإضافة إلى عمل الدولة وفق خطط واضحة موضوعة بكل دقة وفق قراءة ورؤية جيدة للواقع.

وأوضح رشاد، أن الرسائل التي حملتها أيضًا كلمة الرئيس السيسي، تبرز قوة الدولة وحجم ما تمتلكه من مقومات قادرة على مواجهة الأزمات وفق أسس علمية، وإيمانها بأهمية سلاح الروح المعنوية، وتؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وفي نفس الوقت التأكيد على منهجية الحزم والتعامل بكل صرامة ضد الفساد والفاسدين ومخالفي البناء.

وتابع: "ما يحدث في مصر شئ يدعونا للفخر، ونقدم كل التحية للجنود المخلصين الساهرين على خدمة الوطن والنهوض به في كافة القطاعات.. حيث إنه في الوقت الذي تتخلي فيه الدول عن دعم مواطنيها لحساب الانحياز للاقتصاد؛ ترسم مصر لوحة فنية إنسانية في العزيمة والإصرار وإعلاء القيم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم".