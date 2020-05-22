دفاعات الجيش الليبي تسقط طائرة تركية حاولت قصف ترهونة

أسقطت دفاعات الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة فوق مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، قبل محاولتها للقصف.

وقال مصدر عسكري، الخميس، إن الطائرة التركية حاولت الإغارة على أهداف داخل مدينة ترهونة، 88 كم جنوب طرابلس، فتعاملت معها دفاعات الجيش، وأسقطتها قبل أن تنجح في القصف، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتتعرض المدينة لهجوم متكرر من ميليشيات السراج، إضافة إلى محاولة قطع الإمدادات الواردة للجيش الوطني الليبي.

يذكر أن الميليشيات الإرهابية قصفت مدينة ترهونة بنحو 60 صاروخا من نوع "جراد"، سقط معظمها على منازل المدنيين، إضافة إلى سقوط إحداها في مدرسة صلاح الدين، دون وقوع أضرار بشرية.