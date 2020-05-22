رئيس النواب العراقي يوجه دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق

وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب لزيارة العراق، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة الإرهاب.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء/ نينا/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الحلبوسي، مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، حيث قدم له التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يحفظ أمتنا والإنسانية ويرفع عنها البلاء والوباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيب وعد الحلبوسي بتلبية دعوته في أقرب وقت، مؤكداً أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.