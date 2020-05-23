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ترامب يطالب بفتح دور العبادة وسط جائحة كورونا ويهدد بتجاوز صلاحيات حكام الولايات

ترامب
ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:16 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:16 م

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية بإعادة فتح أماكن العبادة فورا برغم استمرار تفشي كورونا.

ووصف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة الكنائس وبقية دور العبادة كالمعابد اليهودية والمساجد الإسلامية بأنها "أماكن أساسية تؤدي خدمات أساسية".

وأضاف ترامب أن المؤسسات الضرورية مثل المتاجر الكبرى يمكن أن تفتح بشرط اتباع تعليمات السلطات الصحية بشأن السلوكيات في زمن الجائحة.

ودعا الرئيس حكام الولايات إلى فتح دور العبادة مع نهاية الأسبوع الجاري، قائلا: "إن لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز حكام الولايات."

ولم تدل المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بشيء عن ما يستند إليه الرئيس ترامب في تهديده بتجاوز صلاحيات حكام الولايات كما قال، مبينة أنها مقولة افتراضية.

كان ترامب انتقد حكام الولايات قائلا: "بعض حكام الولايات اعتبروا محلات بيع الكحول وعيادات الإجهاض مؤسسات جوهرية بينما أهملوا الكنائس ودور العبادة، وهذا أمر غير صحيح، وسوف أرد الأمر بالعدل إلى نصابه"، مضيفا القول: "نحن في أمريكا نحتاج إلى مزيد من الصلوات وليس إلى التقليل منها".

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