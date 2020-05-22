بايدن يتسابق مع ترامب في إدانة الصين بسبب تشريع جديد لهونج كونج

دعا المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن لأن تقود الولايات المتحدة المجتمع الدولي في إدانة الصين بسبب تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج.

وقال بايدن، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" اليوم الجمعة: "يجب أن ندعو بقية العالم لإدانة أفعالهم (أي الصينيين)"، كما انتقد ترامب بسبب "صمته" إزاء قضايا حقوق الإنسان والذي قال بايدن إنه "مدمر للناس حول العالم".

وأضاف بايدن: "كل ما يفعله (ترامب) هو تشجيع البلطجية والديكتاتوريين، الذين أعتقد أن لدى الرئيس في الواقع نوع من الألفة والتقارب لهم"، وفقاً لوكالة" رويترز".

وتزامنت تصريحات بايدن بشأن تشريع الأمن القومي لهونج كونج مع أخرى أطلقها اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا فيها بكين لإعادة النظر في هذا التشريع الذي وصفه بـ"الكارثي"، محذرا من تداعياته على المعاملة الاقتصادية المواتية التي تتلقاها هونج كونج من الولايات المتحدة.

والخميس، هدد ترامب الصين برد فعل قوي إذا أقرت قانونا "يحظر الاحتجاجات" في هونج كونج.

وسرعان ما أصبحت الصين نقطة مركزية في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث أنفق ترامب وبايدن ملايين الدولارات على حملات دعائية تمهيدا لانتخابات 3 نوفمبر يستهدف كل منهما من خلالها سجل خصمه في التعامل مع بكين.

وتركز حملة ترامب على استغلال العداء المتزايد للأمريكيين تجاه الصين بشأن تفشي فيروس كورونا لدعم خطته لاعادة انتخابه، على أن بايدن لن يكون "قاسيا" تجاه بكين على قدر الرئيس الحالي.

في المقابل، يقول بايدن إن ترامب في الواقع يساعد الصين من خلال تقويض علاقات واشنطن مع حلفائها وتقليل دور الولايات المتحدة وتأثيرها في المؤسسات الدولية.