محكمة استئناف تشيكية تؤيد حكما بالسجن على إمام براغ السابق لدعم الإرهاب

أيدت محكمة استئناف في العاصمة التشيكية براغ الخميس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على إمام المدينة السابق سامر شحاتة الذي أدين بدعم الإرهاب وتمويله.

وذكر راديو براغ أن المحكمة وجدت أن شحاته مذنب في مساعدة شقيقه وقريبة أخرى له على السفر إلى سورية من أجل الانضمام إلى جبهة النصرة الإرهابية ودعم الجماعة مالياً.

وأضاف الراديو أن الإمام السابق اعترف بهذه الأعمال، لكنه قال إنه لم يكن يعتقد أنها كانت غير قانونية في ضوء أنه لم يعترف بالحكومة السورية ولا يعتبر جبهة النصرة منظمة إرهابية.

وكان شحاته قد غادر جمهورية التشيك في عام 2017، لكن تم اعتقاله فيما بعد في الأردن وتم تسليمه إلى السلطات التشيكية.