قطر تسجل 1830 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 40 ألفًا

أعلنت ‏وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وحالتي وفاة.

وأضافت وزارة الصحة العامة القطرية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، أنه تعافى 605 من المصابين بالفيروس وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7893 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى أكثر من 40 ألف إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 19.

وتخطى العدد الإجمالي للإصابات بـ«كوفيد- 19» حول العالم الخمسة ملايين إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 300 ألف.