طرح الفنان أحمد جمال، أمس، كليب أحدث أغنياته الوطنية بعنوان "إحنا مش بتوع حداد"، إهداءا لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن، وشارك جمال الظهور في الكليب أبناء الشهيد منسي.

وقال جمال في تصريحات صحفية : "إنه بدأ في تنفيذ الأغنية وتصويرها منذ ما يقرب من أسبوعين، وهي رسالة واضحة بأنه لو استشهد الشهيد منسى فى سيناء فهناك 100 مليون منسى يعيشون جميعا من أجل حماية تراب هذه البلد".

"إحنا مش بتوع حداد" ألحان أحمد جمال، كلمات محمد طارق، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر الهامى دهيمة و أحمد حسام، والكليب إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات الأغنية:

وقف هنا و افتح جميع كُتب التاريخ و اكتب وقول

أبطال بتعشق أرضها و تضحى عادى بعمرها وسط الذهول

صمت المكان فجر وآدان وصلوا حي على الحياة

نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول

