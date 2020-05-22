إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية

أنقذ خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، عشرات المهاجرين من بحر إيجه بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، حسبما أفادت إذاعة "شمال إيجه" الرسمية.

وذكرت الإذاعة أن القارب الذي كان يحمل على متنه 51 شخصا من بينهم الكثير من الأطفال، انقلب على بعد بضع مئات الأمتار فقط من شاطئ جزيرة ليسبوس.

وقد بدأ هؤلاء المهاجرون رحلتهم من السواحل التركية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأوضحت الإذاعة أن هؤلاء المهاجرين بصحة جيدة وتم وضعهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بموجب بروتوكول البلاد المطبق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تطبيق نفس الإجراء على 16 مهاجرًا آخرين وصلوا في وقت سابق على الشاطئ الجنوبي للجزيرة.

وبالمقارنة بحركة المهاجرين المعتادة من تركيا إلى جزر بحر إيجه اليونانية، نجد أن هناك انخفاضا إلى حد كبير في عبور المهاجرين خلال شهر مايو، حيث تم تسجيل وصول 173 مهاجرا.

ويأتي هذا الانخفاض في أعداد المهاجرين على خلفية قيام اليونان بقمع المهاجرين على حدودها البرية والبحرية مع تركيا في وقت مبكر من هذا العام، واندلاع أزمة وباء كورونا.