الهند: تسجيل 6 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية

سجلت الهند، اليوم الجمعة، زيادة كبيرة بلغت أكثر من ستة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر ارتفاع لها في يوم واحد حتى الآن، في ظل استمرار تخفيف إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران المحلية.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي الصباحي إن عدد الإصابات ارتفع إلى 118 ألفا و447 إصابة. كما سجلت البلاد 148 حالة وفاة بسبب الفيروس في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3583 حالة.

ويأتي الارتفاع في عدد الحالات حيث تم تسجيل 6088 حالة يوم الخميس، و 5609 يوم الأربعاء و 5611 يوم الثلاثاء، قبل العودة التدريجية لرحلات الطيران الداخلي اعتبارا من الاثنين المقبل.

وبدأ الإغلاق على الصعيد الوطني في الهند، وهو الإغلاق الأكبر في العالم، في 25 آذار/ مارس.

وبينما شهدت أول مرحلتين حظرا كاملا على السفر والأنشطة الاقتصادية، بدأ تخفيف الإجراءات تدريجيا منذ ذلك الحين، حيث تم رفع العديد من القيود في المرحلة الرابعة التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 31 أيار/ مايو.

وقال متحدث حكومي في موجز صحفي يومي بنيودلهي إن الإغلاق حقق الهدف منه، ولا يمكن أن يستمر للأبد.

وقال إن معدل الوفيات بالمرض تراجع من 13ر3 بالمئة في 19 نيسان/ أبريل إلى 02ر3 بالمئة، وأن معدل التعافي لمرضى كوفيد-19 يتزايد منذ مطلع نيسان/ أبريل.

وقال /في كيه باول/ رئيس لجنة حكومية بشأن كوفيد-19 إن انتشار الجائحة قد تم احتواؤها بالأساس في مدن وحوالي 10 ولايات عبر إجراءات تم تطبيقها من قبل السلطات.

وقال باول إنه تم تفادي إصابة 4ر1 إلى 9ر2 مليون شخص، وتم إنقاذ أرواح ما بين 37 إلى 78 ألف شخص بفضل إجراءات الإغلاق.

وقال باول إن "الإغلاق قد حقق عموما الغرض منه، لكن لا يمكن يستمر لوقت غير محدود"، مشيرا إلى أن التغير السلوكي واليقظة المستمرة مطلوبة الآن من أجل احتواء تفشي الفيروس.

وتعد ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي بؤرة الوباء في الهند، مسجلة أكثر من 40 ألف إصابة و1454 وفاة حتى الآن.