 العثور على جثة شاب غرق بجوار ميناء دمياط.. والبحث عن آخر - بوابة الشروق
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العثور على جثة شاب غرق بجوار ميناء دمياط.. والبحث عن آخر

أرشيفية
أرشيفية
حلمي ياسين
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 5:46 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 5:46 م

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عثور فرق الإنقاذ الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، على جثة أحد الشباب الغارقين، بالقرب من أحد الشواطئ القريبة من الحد الشرقي لميناء دمياط، وذلك بحضور رجال مديرية أمن دمياط، بقيادة اللواء إسماعيل حسين مدير الأمن.

وتلقت مديرة الأمن إخطارًا بغرق شابين، نزلا إلى الشاطئ بتلك المنطقة المحظورة، بصحبة ثلاثة آخرين من قرية السنانية، في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.

وأوضحت المحافظ، أن البحث مازال جاريًا عن جثة الشاب الآخر، والتي تم الاستعانة خلالها بفرق إنقاذ الوحدة المحلية برأس البر، حيث كثفا جهودهما فور تلقي البلاغ، مؤكدة متابعتها المستمرة لحين العثور على جثة الشاب المفقود.


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