5 أفلام جديدة عرض أول على روتانا سينما في العيد

تعرض قناة روتانا سينما 5 أفلام جديدة لأول مرة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، هي "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة، فص ملح وداخ، يجعله عامر، سمكة وصنارة، الماء والخضره والوجه الحسن".

في العاشرة مساء أول أيام العيد يعرض فيلم "عندما يقع الانسان فى مستنقع أفكاره فينتهى به الأمر الى المهزلة"،هو من إخراج شادي علي، وبطولة كل من بيومي فؤاد، أحمد فتحي وسامي مغاوري ومحمد ثروت ومحمد سلام وهايا إبراهيم.

وتستمر العروض الأولى في ثاني ايام عيد الفطر مع الفيلم الكوميدي "فص ملح وداخ" بطولة عمرو عبد الجليل، صفيه العمري، دينا محسن " ويزو وغيرهم وتأليف كريم الحسينى واخراج لتامر بسيونى، تدور احداث الفيلم حول لعنةً تصيب أحد المسارح المهجورة والذي كان من المفترض ان يؤول لبكرى، الذي حينما يكتشف أمر اللعنة ويحاول ابطالها تحل عليه وتتوالى الأحداث .

أما ثالث ايام العيد وفي العاشرة مساءً، يلتقى جمهور روتانا سينما بنجوم فيلم "يجعله عامر" مع أحمد رزق، المطربة بوسي، بيومي فؤاد، محمود الليثي،نرمين ماهر و آلاء كوشنير، تدور احداث الفيلم حول عامر الشاب المعقد نفسيآ الذى يطلق زوجته ثلاث مرات ويبحث عن حلول لاعادتها لعش الزوجية.

في رابع ايام العيد، يعرض فيلم "سمكه وصناره " تاليف محمد كرار واخراج طارق عبد المعطى وبطولة كريم قاسم، أمير صلاح نجم فريق بلاك تيما وميس حمدان، وتدور أحداث الفيلم فى جو من المغامرة والكوميديا.

اما خامس ايام العيد فيلم المخرج الكبير يسرى نصرالله "الماء والخضره والوجه الحسن" الذي تدور احداثه فى عالم الطبخ والافراح الشعبية، وهو بطولة نخبة من كبار النجوم منهم ليلى علوى، منه شلبى، باسم سمره، احمد داوود، محمد فراج، صابرين، أنعام سالوسه وعلاء زينهم.