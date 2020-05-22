 البرازيل توصي باستخدام دواء للملاريا مثير للجدل في علاج الأعراض البسيطة لكورونا - بوابة الشروق
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البرازيل توصي باستخدام دواء للملاريا مثير للجدل في علاج الأعراض البسيطة لكورونا

بوينس أيرس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:13 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:13 م

أوصت وزارة الصحة في البرازيل باستخدام دواء "هيدروكسوكلوروكين" المثير للجدل، والذي يستخدم في علاج الملاريا، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة في مذكرة إرشادية للأطباء نشرت أمس الخميس أنه من الممكن إعطاء الدواء لمرضى كورونا الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة للمرض.

وكانت الوزارة قد سمحت أول أمس الأربعاء بإعطاء الدواء للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة، بعد أن كان يقتصر تقديمه على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض حادة.

ويستخدم دواء هيدروكسوكلوروكين في علاج الملاريا ومجموعة من أمراض المناعة الذاتية.

ولم يتأكد بعد بشكل نهائي ما إذا كان دواء هيدروكسوكلوروكين مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الجهاز التنفسي، غير أنه تم إجراء دراسات وافية على الآثار الجانبية لهذا الدواء.

وقد يتسبب هذا الدواء في إصابة البعض بأعراض مثل اضطرابات في نبضات القلب وغير ذلك.

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