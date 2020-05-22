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تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

نواكشوط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:48 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 8:48 م

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإذاعة الموريتانية أن مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي بلغ حتى الآن 200 حالة.

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