تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت الإذاعة الموريتانية أن مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي بلغ حتى الآن 200 حالة.