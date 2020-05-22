تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

الأكثر قراءة
السيسي يوجه الحكومة بوقف عمليات البناء بشكل كلي في 3 محافظات
صديق الشهيد أحمد المنسي: وإحنا بندفنه لقينا جسد والده بعد وفاته بـ3 سنوات ونصف
لوفرين يسخر من سيارة صلاح: أفكر في فتح محل زجاج بمصر
«الصحة» تعلن قواعد وشروط العزل المنزلى لمصابى كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الإذاعة الموريتانية أن مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي بلغ حتى الآن 200 حالة.