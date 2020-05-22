الخطوط الجوية الباكستانية تخفض عدد ركاب وطاقم طائرة كراتشى المنكوبة إلى 99 شخصا

عدلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عدد من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت اليوم الجمعة في البلاد بالخفض إلى 99 شخصا وهم 91 راكبا وثمانية أفراد هم طاقم الطائرة.

وكانت هيئة الطيران المدني قالت إن طائرة على متنها 107 أشخاص بين ركاب وافراد الطاقم.

وقال سمير نظامي، وهو مسؤول من الخطوط الجوية الدولية الباكستانية: "نؤكد الآن 99 شخصا على متن الطائرة"، وذلك بعد عدة ساعات من حادث التحطم في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة كانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في مطار جناح الدولي في كراتشي عندما تحطمت.