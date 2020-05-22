روسيا توافق مبدئيا على لقاح ضد كورونا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن طاقم مختبر روسي حكومي أعطى موافقة مبدئية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، بعدما قاموا بتجربته على أنفسهم.

وقال مدير الأبحاث أليكسندر جينزبورج في تصريحات نقلتها وكالة انباء تاس الروسية: "لا يوجد آثار جانبية".

وأجرى المركز القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، البحث على موظفين متطوعين.

وقال جينزبورج: "الجميع أصحاء وسعداء ويقومون بواجباتهم بشكل كامل".

ويسابق الباحثون الروس الزمن لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولدى البلاد أكثر من 325 ألف حالة إصابة بالفيروس ليصبح ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.