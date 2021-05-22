«أمان للخدمات المالية» تقترض 300 مليون جنيه من بنك مصر

وافق بنك مصر ــ أكبر بنك حكومى ــ على منح قرض بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية، تبعا لتصريحات مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن التمويل متوسط الاجل، ويوجه إلى توفير السيولة اللازمة للشركة لإعادة استخدامها فى خدمات التقسيط والقروض الاستهلاكية.

و حصلت «أمان» على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ضمن أغراضها وفقا للقرار الجديد رقم 494 لسنة 2020، حيث تعد أول شركة تحصل على رخصة مقدم خدمة تمويل استهلاكى.

يُذكر أن راية القابضة أعلنت فى إفصاح لإدارة البورصة المصرية فى نهاية أبريل الماضى، عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على حصة تبلغ 24% فى شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية بقيمة إجمالية قدرها 480 مليون جنيه.

وقال أحمد نورالدين، رئيس قطاع التمويل والاستثمار فى شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، فى تصريحات سابقة أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة رأسمال شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية بنحو 240 مليون جنيه، ليصل إجمالى رأس المال عقب الزيادة المحتملة إلى 615 مليونا، فى سبيل سعيها لأن تصبح أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية فى السوق المحلية، موضحا أنه من المخطط أن يتم توجيه حصيلة زيادة رأسمال «أمان جروب» فى الشركات التابعة وهى «أمان للدفع الإلكترونى» و«أمان للتمويل متناهى الصغر» و«أمان للخدمات المالية ــ التمويل الاستهلاكى».