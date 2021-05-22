 الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور بعد عزل قضاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور بعد عزل قضاة

د ب أ
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 12:28 م

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستقطع المساعدات عن العديد من السلطات في السلفادور بعدما أقالت الحكومة الجديدة في البلاد قضاة دستوريين.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان إن التمويل لن يذهب بعد الآن إلى برلمان السلفادور والغرفة الدستورية في المحكمة العليا ومكتب المدعي العام والشرطة ومعهد الوصول إلى المعلومات العامة.

وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة توجيه المساعدات إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، بحسب الوكالة الأمريكية. ولم يتم ذكر المبلغ الإجمالي للميزانية.

وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة قد انتقد المنظمات المدنية على موقع تويتر.

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