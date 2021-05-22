جهاز الإسماعيلي يعقد جلسة ودية لترويض الصحراوي

قام الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بعقد جلسة ودية، مع مدافعه التونسي مروان الصحراوي لمحاولة تطوير مستواه خلال الفترة القادمة، وإبعاده عن الإلتحامات القوية التي تؤدي لحصوله على البطاقات الملونة، وتؤثر بشكل سلبي على الفريق كما حدث بمباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري والتي خسرها الدراويش بهدف نظيف عقب طرده.

وأكد الجهاز للاعب التونسي أنه صاحب قدرات جيدة، وصنع الفارق مع الفريق بالفترة الأخيرة وبات يثبت أقدامه جيدًا، لكنه يجب أن يتوخى الحذر في تدخلاته ويهدأ قليلاً ويتعامل بحكمة أكثر مع بعض المواقف الهجومية من الخصوم على مرمى الدراويش.

وتسبب الصحراوي في احتساب 3 ركلات جزاء على الإسماعيلي هذا الموسم، أمام غزل المحلة وسيراميكا وأسوان، فيما حصل على الكارت الأحمر فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد، ليغيب عن مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن جانبه تعهد اللاعب بتطوير مستواه في المباريات المقبلة، حتى يحافظ على ثقة جماهير الإسماعيلي التي منحته إياها طوال الفترة الماضية.