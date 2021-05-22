مسؤول روسي: المركبة الفضائية الأمريكية X-37 يمكنها حمل أسلحة نووية

أكد المدير العام لشركة (ألماز أنتي) الروسية يان نوفيكوف اليوم السبت، أن المركبة الفضائية الأمريكية "X-37" يمكنها حمل ما يصل إلى 6 رؤوس حربية نووية.

وقال نوفيكوف، خلال مشاركته في منتدى (المعرفة الجديدة)، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، إنه جرى إطلاق أول مركبة من هذا الطراز في عام 2010، واليوم هناك 6 منها، وعلى شكلين كبير وصغير.

وأضاف أنه "بحلول عام 2025، تخطط الولايات المتحدة لإطلاق مركبتين أخريين من هذا القبيل في المدار، مما يزيد العدد الإجمالي إلى ثمانية".

وانطلقت فعاليات منتدى "المعرفة الجديدة" يوم الخميس الماضي في موسكو حيث يغطي مجالات مثل المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

وفي سياق آخر، كشفت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" عن المكان الذي من المخطط أن تهبط فيه المرحلة الأولى من صاروخ "أمور-إس بي جي" ("سويوز-7") متعدد الاستخدام.

وأكد مدير "روس كوسموس" التنفيذي للبرامج المستقبلية، ألكسندر بلوشينكو، خلال مشاركته في المنتدى، أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي من المقرر إطلاق أول نسخة منه عام 2026 من ميناء فستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا، يجب أن تهبط بشكل متحكم في منطقة تقع شمال غربي مدينة "ألدان" في جمهورية ياقوتيا.

وأشار إلى أنه بحسب الخطط المطروحة، سيكون هذاالصاروخ في المرحلة الأولى قابلا للاستخدام ما يصل إلى عشر مرات، ومن المتوقع أن يستبدل صاروخ "أمور-إس بي جي" صواريخ "سويوز-2" التي تستخدمها روسيا في الوقت الحالي.