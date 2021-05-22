 مدرب الإسماعيلي: ودية دمياط حملت لنا العديد من المكاسب - بوابة الشروق
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مدرب الإسماعيلي: ودية دمياط حملت لنا العديد من المكاسب

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 1:50 ص | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 1:50 ص

تحدث أحمد حسام مدرب النادي الإسماعيلي عن ودية الفريق التي جمعته الأربعاء مع فريق غزل دمياط، حيث يرى حسام أن اللقاء حمل العديد من المكاسب أهمها تجهيز جميع اللاعبين، إضافة للوقوف على مدى جاهزية البدلاء للاعتماد على جهود أي منهم خلال المباريات الرسمية المقبلة.

وأضاف: "من مكاسب الودية استعادة جاهزية الثنائى الصاعد محمد عبد السميع وعمر هنيدى وبالتأكيد سيكون لهم دورًا مع الفريق الأول بشكل تدريجى”.

وعن مواجهة المقاولون العرب أجاب مدرب الدراويش: "لن نكن موفقين ، فى رأيى أن الطرد كان السبب الأهم فى الخسارة أمس بجانب عدم صنع فرص كافية تتيح لنا التسجيل فى شباك المنافس”.

وأنهى لاعب الزمالك السابق حديثه :”بالتأكيد هناك إصابات مؤثرة بصفوف الفريق خاصة بالجانب الأمامى لكننا قادرون على تعويض تلك الغيابات ، فنحن نعتمد على الجماعية فى الأداء ومعظم اللاعبين بدأوا فى استيعاب خطط وفكر المدير الفنى إيهاب جلال”.


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