أكّد الدكتور محمود ثروت مسؤول الصحة والرعاية بالهلال الأحمر المصري أن مصر تقدم خدمات طبية ونفسية للجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا في العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تعرض له قطاع غزة.

وقال ثروت في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، إن تقديم الخدمات النفسية يكون بعد تعافي الحالات على الفور، حرصًا على أن يعود المصاب إلى حياته بشكل طبيعي مرة أخرى.

وأضاف أنه يتم بشكل متواصل نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين الذي أصيبوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى توزيع المصابين على مستشفيات داخل وخارج محافظة شمال سيناء.

وشدّد على أن هيئة الهلال الأحمر تحرص على التواجد بشكل دائم إلى جانب المرضى من أجل تلبية كافة احتياجاتهم، موضحًا أن الخدمة تقدم إليهم على أكمل وجه.

وأشار ثروت إلى أن الهلال الأحمر المصري يحرص دائمًا على تقديم المساعدات لنظيره الفلسطيني بشكل دوري، منوهًا بأن كافة شرائح المجتمع تشارك بالتبرع من أجل دعم الهلال الفلسطيني للتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون هناك.

ولليوم السابع على التوالي، تواصل مصر فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر، في وقت سابق من اليوم السبت، تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.