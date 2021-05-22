صحة الغربية: ارتفاع نسب التعافي من كورونا والخروج بمستشفيات المحافظة

أعلن عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافى وخروج 54 مصاب كورونا اليوم من مستشفيات الغربية بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة ليرتفع نسبة المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الناصر إن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يشددان على أن يجرى العمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، وضرورة التأكيد وتقديم التوعية باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، مشيرا إلى مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص للحصول اللقاح.

كما توجه عبد الناصر بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان في العمل.