رئيس تحرير بلومبرج يدين ترحيل مراسل الوكالة في إثيوبيا

أدان رئيس تحرير وكالة بلومبرج للأنباء جون ميكلثويت، ترحيل مراسل الوكالة فى إثيوبيا وقال: "ندين ترحيل سيمون ماركس، الذي يعد مساهماً بارزا في بلومبرج نيوز".

وقال ميكلثويت "إن هذا انتهاك واضح لحرية الصحافة، حيث يُمنع الصحفي من أداء وظيفته المتمثلة في تقديم تقارر أحداث ذات أهمية إخبارية. نحن ندعمه بالكامل وندعو السلطات للتراجع عن قرارها".

كانت إثيوبيا قد رحلت سيمون ماركس ، الصحفي الذي يكتب تقارير لوكالة بلومبرج للأنباء وغيرها من المؤسسات الإعلامية حول التطورات في ثاني أكثر دول أفريقيا ذات كثافة سكانية بما في ذلك وضع الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج اليوم السبت أنه تم نقل ماركس، وهو مواطن أيرلندي كان يقدم تقاريره من البلاد لمدة عامين، إلى مطار العاصمة أديس أبابا أول أمس الخميس بعد استدعائه لعقد اجتماع دام 8 ساعات قبل مغادرته الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى بروكسل.

وأضافت بلومبرج أن السلطات ألغت أوراق اعتماده الإعلامية في مارس بعد عودته من مهمة في تيجراي. قال ماركس إنه لم يتم تقديم تفسير لطرده.

يأتي طرد المراسل قبل شهر من مواجهة رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام قبل عامين، أول انتخابات له بعد خلافة هايلي ماريام ديسالين في عام 2018.

وتجرى الانتخابات التي تم تأجيلها عدة مرات ومحدد لها 21 يونيو، حتى مع استمرار القتال في تيجراي. كما تجرى الانتخابات بعد مرور 6 أشهر على هجوم القوات الاتحادية على المنطقة ردا على غارة على قاعدة عسكرية، ومع اندلاع أعمال عنف في مناطق أخرى.