الصحة: جاهزون لتقديم مساعدات لكل دول العالم

علقت الدكتورة هالة زايد، تقديم مصر لمعونات طبية لعدد من الدول، قائلة إن مصر أصبحت دولة عملاقة حاليًا، ذاكرة أن الوزارة جاهزة لتقديم مساعدات لكل دول العالم على مدار الـ24 ساعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن الاستعدادات لإدارة أزمة الاعتداءات على غزة كانت بعد 24 ساعة من شن العدوان، لافتة إلى إرسال خطة للقيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فضلًا عن تجهيز الشحنة بـ65 طنًا خلال اليوم الأخير من شهر رمضان، إضافة إلى تدريب وتجهيز الأطقم الطبية لإرسالها إلى شمال سيناء لإسعاف المصابين.

وأشارت إلى أن مصر تعتبر أول دولة إفريقية تعطي التزامتها بمساعدات خاصة بمواجهة فيروس كورونا لـ 22 دولة إفريقية، لافتة إلى إنشاء لجنة عليا على مستوى إفريقيا لإدارة الجائحة بأن تقوم الدول بتقديم مساعدات لغيرها من دول القارة.

ولفتت إلى إرسال مصر لطائرتين بمستلزمات طبية لليمن عن طريق المملكة العربية السعودية ولغيرها من الدول، متابعة: «مصر على أهبة الاستعداد في القطاع الصحي لأي أمر يأتي من القيادة السياسية».

ونوهت بأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مدير عام منظمة الصحة العالمية الذي أشاد بالدور الذي تقوم به مصر وبخطوات التصنيع للقاحات، إضافة إلى أنه تعهد بتقديم الدعم الفني للمنظمة على الفور.