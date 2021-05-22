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أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه في إطار

التعاون المشترك بين مديرية الزراعة برئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، تواصل اللجنة المشكلة لاستلام القمح المتابعة المستمرة.

وقال إن الدكتور علي بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط، أجرى متابعة لجان استلام القمح المحلي بالوادي الجديد، وسير العمل بلجان استلام القمح المحلي في مواقع التخزين المختلفة، بحضور أعضاء لجنة الاستلام.

وأضاف أنه تم المرور على صومعة الخارجة، وأشاد بأعمال لجان استلام القمح وحسن سير العمل باللجان، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب سحب عينات متجانسة وممثلة لكمية القمح الموردة وتحري الدقة في درجات التقريط المختلفة المعطاة للعملاء ورفض استلام أي كميات قمح موجود بها رمال أو زلط.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بضبط أي كميات قمح مخلوطة بقمح مستورد أو قمح قديم لموسم سابق، وذلك بالتعاون المشترك مع عضو مديرية الزراعة ورئيس اللجنة عضو مديرية التموين وكل أعضاء اللجنة المشكلة لاستلام القمح، مشيرا إلى أن الكميات الموردة داخل وخارج المحافظة بلغت 197530 طنا.