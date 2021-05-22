متحدث الحكومة الفلسطينية: القاهرة دائما وأبدا سباقة في حقن دماء شعبنا

أشاد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، بالدور المصري في وقف إطلاق النار على قطاع غزة، قائلًا: «الدور المصري محوري قبل وأثناء وبعد هذا العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى الموت والدمار على رؤوس المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ طيلة الـ 11 يومًا الماضية».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن القاهرة دائمًا وأبدًا سباقة في حقن الدماء الفلسطينية، مشيرًا إلى الاتصالات الموسعة التي قادتها مصر لوقف العدوان.

وتوجه بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على دورهم في إسناد فلسطين وإغاثة الشعب الفلسطيني من خلال القافلة التي أرسلتها عن طريق صندوق تحيا مصر، مضيفًا أن العدوان الإسرائيلي الرابع كان الأشد وأودى بحياة الكثيرين.

وأكد أن الوضع سيختلف بعد العدوان عما كان قبله، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين كان مشهدًا صامدًا، أدى لتحرك العالم وإعادة القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات الدولية، ما يحتم على العالم إيجاد حل يتفق مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أنه لابد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا على أهمية الدور المصري في فتح مسار سياسي، كي يتجاوز آلام الحروب التي لا تكف إسرائيل عن ممارستها.

وأشار إلى تغير صورة فلسطين أمام العالم أجمع حتى داخل الكونجرس الأمريكي كما اختلف خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سلفه دونالد ترامب، فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وإسقاط حقوقه من جدول المفاوضات النهائية، كما اعترف بايدن أن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة، وهذا ما يعني أن الشعب المحتل لابد أن يمارس حقه في المناضلة المشروعة.

وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة إعادة إعمار غزة والتي تم تخصيص 50 مليون جنيه لها، ذاكرًا أن لن يتم إقامة انتخابات فلسطينية قبل أن تكون القدس عاصمة لفلسطين ومن المدن التي تشملها الانتخابات.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.

