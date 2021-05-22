 سد النهضة.. شكري: إتمام إثيوبيا الملء الثاني يعني تنصلها من إعلان المبادئ - بوابة الشروق
السبت 22 مايو 2021 12:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

سد النهضة.. شكري: إتمام إثيوبيا الملء الثاني يعني تنصلها من إعلان المبادئ

أمل محمود
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 12:09 ص

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الإثيوبية التي تفيد بتمسكها بالملء الثاني، قائلًا إنها تنم عن التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع والإرداة على الآخرين.

وعن تصريحات إثيوبيا بأن مصر تتمسك بتدويل القضية، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنها تصريحات لا تتسم بالدقة، إذ أنها وافقت بالفعل على تدويل الأزمة من خلال موافقتها على مشاركة الاتحاد الأفريقي بإردتها الحرة، كما أنها كانت مشاركة في المفاوضات التي جرت في واشنطن.

وأضاف أن إثيوبيا تلجأ لمثل تلك التصريحات عندما تعتقد أن الأمر سيكون في مصلحتها، مؤكدًا أن أي قضية تتعلق بنهر دولي لابد أن تتناول بشكل دولي لأنها تقع في إطار القانون الدولي، إذ أنها تتعلق بالعلاقة بين أكثر من دولة وليست شأنًا داخليَا.

وعن تصريحاته الأخيرة بشأن الملء الثاني، أكد أن مصر لن تسمح بذلك دون وجود اتفاق شامل ينظم عملية الملء والتشغيل، وإذا قامت أثيوبيا بذلك فإنه يعتبر تصرفًا مخالفًا لاتفاق المبادئ وتكون بذلك متنصلة عنه وعن التعهدات التي قدمتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك