علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الإثيوبية التي تفيد بتمسكها بالملء الثاني، قائلًا إنها تنم عن التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع والإرداة على الآخرين.

وعن تصريحات إثيوبيا بأن مصر تتمسك بتدويل القضية، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنها تصريحات لا تتسم بالدقة، إذ أنها وافقت بالفعل على تدويل الأزمة من خلال موافقتها على مشاركة الاتحاد الأفريقي بإردتها الحرة، كما أنها كانت مشاركة في المفاوضات التي جرت في واشنطن.

وأضاف أن إثيوبيا تلجأ لمثل تلك التصريحات عندما تعتقد أن الأمر سيكون في مصلحتها، مؤكدًا أن أي قضية تتعلق بنهر دولي لابد أن تتناول بشكل دولي لأنها تقع في إطار القانون الدولي، إذ أنها تتعلق بالعلاقة بين أكثر من دولة وليست شأنًا داخليَا.

وعن تصريحاته الأخيرة بشأن الملء الثاني، أكد أن مصر لن تسمح بذلك دون وجود اتفاق شامل ينظم عملية الملء والتشغيل، وإذا قامت أثيوبيا بذلك فإنه يعتبر تصرفًا مخالفًا لاتفاق المبادئ وتكون بذلك متنصلة عنه وعن التعهدات التي قدمتها.