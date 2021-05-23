حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة ودهسه لطفلة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما بثه موقع إخباري بممارسة شخص لأعمال البلطجة ودهسه لطفلة بالقاهرة .

بالنسبة لما تم بثه على أحد المواقع الإخبارية متضمناً خبراً تحت عنوان(هدد أسرتها بالقتل "بلطجى" يدهس طفلة فى روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تم تحرير محضر بها بقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بين كلاً من طرف أول (سيدة) وطرف ثان( أحد الأشخاص ) وذلك لقيامهما بالتعدى بالسب والضرب وإحداث إصابة كلاً منهما الآخر بجروح سطحية بسبب خلافات مالية، وتم عرضهما على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهم ، وعقب ذلك حضرا لديوان القسم كلاً من الطرفين حيث طلبا الصلح والتوفيق فيما بينهما مع أخذ التعهد اللازم بعدم تعرض أى طرف للآخر .

وبإستدعاء الطرف الأول وسؤالها عن حقيقة ما نٌشر أفادت أنه أثناء قيام نجلتها باللهو أمام المنزل إحتفالاً بأول أيام عيد الفطر المبارك ، إصطدمت بها إحدى الدراجات النارية "مجهول"، وأن ذلك حدث قضاء وقدر ولم تتهم تحديداً أى شخص بتعمد فعل ذلك، ولهذا السبب لم تتجه لإثبات الواقعة رسمياً فى حينه أو تتجه لأى مستشفى لتوقيع الكشف الطبى أو علاج نجلتها لعدم وجود إصابات بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.