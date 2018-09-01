قال المستشار الإعلامي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، إن هناك احتياجات عاجلة وسريعة لمعالجة آثار العمليات العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة، مشيرًا إلى إطلاق نداء استغاثي بالحصول على 38 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، اليوم السبت، أن المبلغ المطلوب يتعلق بدفع بدل إيجارات لمن تدمرت بيوتهم بشكل كامل، قائلًا إن عدد النازحين إلى مدارس «الأونروا» تناقص بصورة كبيرة.

وأوضح أن البعض ذهب لتقييم ما حدث في بيوتهم، ومعرفة كيفية تدبير أوضاعهم، لافتًا إلى إعلان الرقم الدقيق لعدد النازحين بمدارس الوكالة، بحلول صباح الغد.

ولفت مستشار وكالة الأونروا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجهات كافة؛ للتعافي وإعادة الإعمار، موضحًا أن أمريكا سيكون لها دور في إعادة الإعمار، إلى جانب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون دولار، لهذا الغرض.

وعن وجود عوائق من الجانب الإسرائيلي لدخول مجموعة من مواد البناء، توقع عدم وجود منع بالطريقة الموجودة سابقًا، مضيفًا أن غزة كانت بها وفرة في مواد البناء تدخل عبر الجانبين المصري والإسرائيلي.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.