إيران: 187 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران، أنه بوفاة 187 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد 78 ألفا و381 شخصا.

وبحسب بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة بالوزارة اليوم السبت، تم خلال الساعات الـ24 الماضیة، تسجیل 8 آلاف و5 إصابات جديدة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلی ملیونين و823 ألفا و887 شخصا، من بينهم 4 آلاف و945 شخصا في وضع حرج.

وأوضح البيان، أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونين 319 ألفا و746 شخصا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وأشار البيان إلى أن 18 مليونا و810 آلاف و335 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتی الآن.